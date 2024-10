Fotovoltaico: dal sindaco di Peccioli una lettera aperta di sollecito a e-distribuzione

Egregio dott. Vincenzo Ranieri, la presente per sollecitare con urgenza la vostra azienda a fornire quanto in oggetto.

In data 26/03/2024 il nostro Comune inoltrava richiesta di preventivo di connessione di un impianto fotovoltaico sul portale produttori di e-distribuzione. Successivamente a questo data, dalla vostra azienda venivano richiesti documenti integrativi, nello specifico nelle date 29/03/2024, 17/05/2014 e 21/05/2024. Tali integrazioni venivano inviate per il Comune nelle date 17/05/2024 e 21/05/2024. L'emissione del preventivo da parte di e-distribuzione, pertanto, era prevista entro il 22/07/2024, operazione avvenuta invece in data 07/08/2024.

Il progettista incaricato, riscontrando nel preventivo delle incongruenze rispetto a quanto indicato nel progetto definitivo, in data 08/08/2024 faceva richiesta a mezzo PEC, al referente assegnato da e-distribuzione, di un aggiornamento su suddetto preventivo.

Nel mese di settembre, il referente della vostra azienda, dietro sollecito sull'avanzamento delle pratiche, comunicava al nostro referente la necessità del pagamento di una somma di €915 da corrispondere tramite vostro portale. Tale pagamento veniva effettuato dal Comune di Peccioli in data 24/09/2024.

Alla data odierna, 16 ottobre 2024, nessuna comunicazione è arrivata dalla vostra azienda in merito a tale preventivo. Dal momento in cui, per accedere ai fondi incentivanti GSE, risulta per noi necessaria l'accettazione del preventivo di connessione dell'impianto, oltre all'approvazione del progetto esecutivo, La invito, tramite gli uffici deputati della Sua azienda, a fornire prontamente al nostro Comune quanto richiesto. Come può immaginare, infatti, lavorare con queste condizioni ci risulta estremamente complesso.

Renzo Macelloni - Sindaco di Peccioli

