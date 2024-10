Il Tar della Toscana dà ragione ad Alia Multiutility sulle sue informazioni sensibili: no all'accesso agli atti

Alia Multitility informa che il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Toscana, il 10 ottobre ha respinto un ricorso del consigliere comunale di Firenze Dmitrij Gabriellovic Palagi in merito alla richiesta di accesso agli atti della società.

Il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa del ricorrente, confermando la legittimità di quanto sostenuto da Alia e dai propri dipendenti e il corretto operato nella gestione delle informazioni riservate e sensibili, in applicazione e nel rispetto delle norme vigenti a tutela dei propri dipendenti e dei Comuni soci.

La sentenza ha chiarito che, nonostante la partecipazione pubblica del Comune di Firenze nella compagine societaria, la quota detenuta non è tale da configurare una relazione di ‘dipendenza’ tra il Comune stesso e la società, come erroneamente preteso dal ricorrente in diverse occasioni, con la conseguente richiesta di formale accesso agli atti.

Alia è una società a integrale partecipazione pubblica e opera per rispondere alla gestione operativa a beneficio degli utenti e di tutti i soci: la mancanza di una ‘influenza dominante’ di un unico socio valorizza la condivisione fra tutti gli azionisti, che hanno diritto di esprimere, all’interno dell’assemblea, i loro orientamenti e gli indirizzi in merito alle scelte strategiche della società, chiamata ad attuarle attraverso il consiglio di amministrazione designato dai soci.

Si esprime pertanto forte perplessità nel leggere commenti della sentenza da parte del ricorrente, che introduce temi strumentali e del tutto estranei all’oggetto del pronunciamento del Tribunale Amministrativo e che nulla hanno a che fare con il merito del ricorso perso dal consigliere.

Alia continuerà a collaborare attivamente con i Comuni soci, garantendo che le decisioni strategiche siano sempre allineate con gli obiettivi di sviluppo locale, sostenibilità e attenzione al territorio.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A

