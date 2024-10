Multiutility, l'incontro tra i sindaci Funaro, Bugetti e Mantellassi

Si è tenuto questo pomeriggio un incontro in video call fra le sindache di Firenze Sara Funaro e di Prato Ilaria Bugetti e il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi. L’incontro è stato convocato dalla sindaca Funaro per discutere in merito alle dimissioni di Alberto Irace da direttore generale di Estra e per discutere dell’assemblea di Alia Multiutility che si terrà mercoledì prossimo, 23 ottobre.

"Sono i soci che decidono gli indirizzi sulle alleanze strategiche e di partnership nelle principali società partecipate", hanno detto i sindaci Funaro, Bugetti e Mantellassi, che stanno lavorando per proporre a tutti i Comuni soci di Alia Multiutility proposte di indirizzo per orientare l’azione degli amministratori della società.

I sindaci dei tre comuni, neo eletti, hanno ribadito la volontà di operare insieme, e in pieno coordinamento anche con gli amministratori degli altri comuni soci. In particolare, nell’assemblea di mercoledì prossimo sosterranno il proseguimento del percorso della Multiutility, ponendo attenzione su azioni volte all’ingresso di ulteriori comuni toscani in Alia e alla definizione di un piano industriale che sia in grado di sostenere la conversione ecologica e il contenimento delle tariffe. L’aggregazione di altri territori è strategica per il futuro dell’azienda.

I sindaci vogliono arrivare alla definizione di un piano industriale per realizzare gli investimenti necessari al sostegno della conversione ecologica nei settori di energia, ambiente e servizio idrico, garantendo per cittadini e imprese del territorio il miglioramento della qualità di tutti i servizi (ambiente, servizio idrico ed energia) e il contenimento delle tariffe.

Fonte: Comuni di Firenze, Prato, Empoli - Uffici stampa

