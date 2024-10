Pippo Pollina al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Attesa al Teatro del Popolo di Castelfiorentino per l’arrivo di Pippo Pollina, poliedrico musicista siciliano che da 40 anni è impegnato artisticamente in una carriera di cantautore con 25 album all’attivo e migliaia di concerti in gran parte d’Europa.

Il concerto “Pippo Pollina: nell’Attimo- a tu per tour 2024”, in programma al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, Mercoledì 23 ottobre alle ore 21,00, in collaborazione con Empoli jazz, sancisce l’inizio della lunga attività del teatro castellano che proseguirà fino al maggio 2025 con oltre 40 spettacoli che spazieranno tra prosa, musica, teatro civile, teatro fra generazioni e spettacoli per ragazzi.

Il musicista palermitano proporrà uno spettacolo da solo, alla chitarra e al pianoforte, con la sua voce che nella maturità sembra assumere colori e tonalità ancora più accattivanti. Si tratta di un concerto speciale e ricco di significati. Da un lato rappresenta un’autentica retrospettiva con canzoni, racconti e filmati, per ripercorrere una vicenda artistica davvero fuori dall’ordinario. Dall’altro è l’occasione per guardare al presente e al futuro, inserendo nella scaletta dello spettacolo anche molte canzoni inedite del suo nuovo album, uscito nel gennaio di quest’anno.

Fra i brani in scaletta nel concerto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, spiccano “Il Giorno del Falco”, dedicato a Victor Hara e al colpo di Stato in Cile (di cui ricorrono i 50 anni), “A mani basse”, dedicata a Mohamed Alì, che rappresenta un simbolo di coerenza e fedeltà alle proprie convinzioni, ed anche una delle canzoni dell’opera “Ultimo volo” sulla strage di Ustica e un inno senza tempo contro tutte le guerre come “Signore da qui si domina la valle”. Ai successi di 40 anni di carriera, si aggiungono gli inediti del nuovo album “Nell’attimo”.

Gli appuntamenti con il jazz proseguiranno al Teatro del Popolo di Castelfiorentino il prossimo 7 novembre con un’altra figura importante del jazz europeo, come Nils Petter Molvaer.

Mercoledì 23 ottobre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

PIPPO POLLINA: NELL’ATTIMO A TU PER TOUR 2024

con Pippo Pollina

PREZZI

Platea, 1° e 2° ordine di palchi € 20,00/ridotto soci Coop € 18,00

3°ordine € 15,00/ridotto soci Coop € 13,00

Loggione € 12,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Teatro del Popolo di Castelfiorentino

