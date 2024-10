Sorpreso a rubare in un'auto in piazzale Jefferson, arrestato 25enne

Ieri sera, durante i controlli al parco delle Cascine a Firenze, lapolizia ha arrestato un 25enne originario del Gambia, già noto alle forze dell'ordine per reati predatori, accusato di furto su auto. Il giovane è stato sorpreso dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi, impegnati in un servizio specifico per contrastare i furti su veicoli.

Intorno alle 20, l'allarme sonoro di una piccola auto parcheggiata in piazzale Jefferson ha attirato l'attenzione dei poliziotti. Hanno visto il sospettato mandare in frantumi il finestrino della vettura e rubare un completo da uomo insieme ad altri accessori.

I poliziotti sono subito intervenuti, dando inizio a un lungo inseguimento a piedi all'interno del parco delle Cascine. Durante la fuga, il giovane si è liberato della refurtiva, che è stata recuperata in seguito. Alla fine dell'inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare il sospettato.

Questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, l’indagato è stato portato davanti al giudice per la convalida della misura precautelare. Tuttavia, la responsabilità dell’uomo sarà accertata nel corso del processo.

Notizie correlate