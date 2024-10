StadioInsieme 2024, molte adesioni al penultimo incontro con i laboratori di approfondimento

Il percorso partecipativo StadioInsieme 2024 dedicato alla proposta di riqualificazione dello stadio 'Carlo Castellani' da parte dell'Empoli Fc volge al termine. Il penultimo incontro con i laboratori di approfondimento e proposta si terrà giovedì 17 ottobre, dalle 21, alla sala Hospitality dello stadio Castellani (piano terra, lato Tribuna).

Come annunciato, in questo ambito si parlerà dell'inserimento della nuova struttura nel quartiere, con vincoli e impatti a livello di aria, acqua e rumore, verrà affrontato il tema viabilità e parcheggi, quello delle condizioni economico-finanziarie e gestionali oltre a raccomandazioni di vario tipo che perverranno dalla cittadinanza. Anche in questo caso il modello di lavoro rimane invariato rispetto a giovedì 3 ottobre.

Al momento sono state raccolte molte iscrizioni: verrà data la precedenza a chi si è iscritto al form (https://bit.ly/stadio-lab17ottobre). Si raccomanda dunque la massima puntualità (soprattutto nella fase finale della registrazione, ovvero 21.10-15)

Come annunciato quello del 17 si tratta dell'ultimo laboratorio di ascolto. Infatti giovedì 24 ottobre ci sarà l'incontro di chiusura del percorso partecipativo, con la restituzione degli incontri precedenti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

