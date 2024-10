Alla stazione di Pontassieve con droga e 650euro in contanti: fermato dopo inseguimento

I Finanzieri del Comando Provinciale di Firenze hanno arrestato un cittadino pachistano incensurato, titolare di una ditta di servizi alle imprese, trovato in possesso di circa 120 grammi di hashish, 650 euro non giustificati e attrezzature per lo spaccio. L'uomo, individuato nei pressi della stazione ferroviaria di Pontassieve, ha cercato di eludere i controlli e fuggire, ma è stato fermato dopo un breve inseguimento. Durante la perquisizione, oltre alla droga e al denaro, sono stati trovati un bilancino e materiali per il confezionamento. L'arrestato è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, e le indagini sono ancora in corso.

