Un diploma alla memoria di Viola Barghetti, scomparsa a 18 anni

Quel diploma mai raggiunto, negato dalla malattia implacabile che a soli 18 anni l’ha strappata alla vita, Viola Barghetti lo riceverà simbolicamente sabato mattina, nel Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta, durante la cerimonia organizzata dall'associazione “L'Artefice Viola” insieme al Comune e all'Istituto “Don Lazzeri-Stagi”, dove la ragazza stava completando il suo percorso di studio. “Viola, il suo diploma, la sua arte” è la giornata che amici, docenti e istituzioni hanno voluto dedicare alla forza e al coraggio della giovane studentessa che ha affrontato l’osteosarcoma senza mai sacrificare la sua quotidianità, continuando a vivere e studiare nonostante le pesantissime terapie e, da ultimo, il ricovero a Pisa.

“Abbiamo offerto subito la nostra più ampia disponibilità e collaborazione alla famiglia di Viola e alla comunità scolastica – sottolinea il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione di Pietrasanta, Francesca Bresciani – per organizzare questo momento a cui lei teneva tantissimo e stringerci ancora ai genitori, ai compagni di classe, agli insegnanti e agli amici, ricordando quel sorriso, quella passione per l’arte e lo studio e quella determinazione che Viola ha lasciato nel cuore di tutti”.

La giornata prenderà il via alle 10 con la presentazione dell'associazione “L'Artefice Viola”, realtà artistica e culturale senza scopo di lucro fondata tre mesi dopo la scomparsa della ragazza, avvenuta a dicembre di un anno fa. Seguiranno gli interventi istituzionali, quelli dei docenti del liceo artistico “Stagio Stagi”, dei compagni di scuola e degli amici di Viola, insieme al dirigente scolastico, il professor Germano Cipolletta. Alle 11,30 la simbolica consegna del diploma che la studentessa non ha potuto conseguire e, come per ogni festa che si rispetti, ci saranno brindisi e palloncini, naturalmente di colore viola. Dalle 14 alle 18 si terrà, poi, l'estemporanea di pittura “Attraverso i suoi occhi: libera interpretazione degli scatti di Viola”: le opere realizzate nell’occasione saranno messe all’asta nelle prossime settimane per sostenere la ricerca di nuove cure contro i tumori giovanili. Per tutta la durata dell’iniziativa sarà possibile visitare la mostra fotografica di Viola e acquistare piccoli gadget presso lo stand dell'associazione: il ricavato sarà destinato al liceo artistico “Stagio Stagi” per nuovi materiali didattici.

