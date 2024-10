Ginevra Nuti di San Miniato, laurea con lode all'Università LUISS di Roma

Congratulazioni alla neodottoressa Ginevra Nuti di San Miniato che lo scorso 9 ottobre, presso l’Università LUISS di Roma, ha conseguito con la votazione di 110/110 con lode la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto Internazionale.

Ginevra ha scritto e discusso in inglese una tesi di laurea in International Commercial Arbitration dal titolo “Dispute Resolution in Construction Contracts: Exploring the Complexities of FIDIC’s DAAB Mechanism and Other Dispite Boards. Where Do We Stand?” con relatore il Professore Carlo Ferdinando Emanuele.

Il brillante percorso accademico di Ginevra, completato nel tempo previsto di cinque anni, ha incluso anche un Master of Laws (LL.M.) conseguito presso Uc College of the Law San Francisco, negli USA, con specializzazione in International Business and Trade (tra i corsi anche Business Associations, Contracts, M&A).

Alla neodottoressa Ginevra Nuti i complimenti di familiari e amici.

