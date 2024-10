'Lavoro e sicurezza', il convegno a Fucecchio

In occasione della 74° Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, l'ANMIL provinciale di Firenze e la sezione territoriale di Fucecchio, in collaborazione con il Comune di Fucecchio e la Regione Toscana, organizzano il convegno "Lavoro e sicurezza. Trasformare in un modo di vivere il valore della prevenzione", in programma sabato 19 ottobre alle ore 9.30 presso il teatro Pacini in piazza Montanelli. Durante la mattina si terrà la premiazione delle classi vincitrici del concorso "Intervista la sicurezza", dedicato al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, realizzato dall’Anmil e dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il quotidiano Il Tirreno, all’interno delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado del Comune di Fucecchio.

Al convegno, al quale è atteso anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, interverranno il senatore Dario Parrini, il presidente della Commissione regionale Sanità Enrico Sostegni, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, il presidente ANMIL Firenze Alessandro Lari, il consigliere regionale ANMIL Evaretto Niccolai, il direttore provinciale INAIL Firenze David Maccioni, l'arciprete della Collegiata di Fucecchio Mons. Andrea Pio Cristiani. Tra gli ospiti, oltre agli amministratori dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, ci sarà anche Emma Marrazzo, la madre di Luana D'Orazio, una delle vittime più giovani del lavoro, scomparsa nel 2021 a soli 22 anni, a seguito di un incidente in un'azienda tessile di Montemurlo (PO).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

