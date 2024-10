Pedinata dal tram a casa, anziana rapinata nell'androne di casa a Firenze

Aggredita nell'androne del suo palazzo, in zona Statuto a Firenze, una donna di 76 anni è stata rapinata martedì sera da due uomini poi fuggiti con soldi e carte di credito. A riportare la notizia oggi è il quotidiano La Nazione: secondo quanto ricostruito dalla polizia tutto sarebbe iniziato sulla tramvia, da dove i due avrebbero prima adocchiato l'anziana e poi l'avrebbero seguita, pedinandola fino alla porta del condominio. Entrando, la 76enne è stata attaccata alle spalle e mentre è stata immobilizzata, come ha riferito alla polizia, uno l'ha afferrata per il collo mentre l'altro le ha scippato la borsa.

Fuggiti, la donna che non ha riportato gravi ferite, è rimasta in stato di shock: chiamato il 112, sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e un'ambulanza, ma ha scelto di non ricorrere alle cure mediche. Il caso, su cui sono in corso le indagini anche tramite le telecamere della zona e della tramvia, è avvenuto a circa un mese e mezzo dall'aggressione in via Finiguerra al 91enne, rapinato sempre nell'androne di un palazzo, da poco uscito dal coma.

