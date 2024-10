Spreco alimentare, Mannucci: "Tema non più arginabile"

In una sala colorata da libri, manifesti di tante iniziative che si svolgeranno prossimamente, nella sede della Sezione Soci coop di Empoli, in via Sanzio, si è svolta la ‘Giornata Mondiale dell’Alimentazione’ di fronte a un pubblico davvero numeroso e molto interessato.

Inserita nel cartellone degli eventi ‘Un Autunno per l’Ambiente’ e in ‘Empoli Food 2023’, l’iniziativa è stata seguita con attenzione, ci sono state domande e una maggiore consapevolezza sugli argomenti trattati dalle relatrici della giornata.

Al tavolo, l’assessora alla Transizione ecologica con delega alla Qualità della Vita, Laura Mannucci che ha sottolineato, dopo i saluti istituzionali rappresentando l’amministrazione comunale: “L'iniziativa nasce per sensibilizzare su scelte alimentari sostenibili, lotta allo spreco e recupero alimentare. I dati ci dicono che c'è sempre più bisogni alimentari ma meno cibo da recuperare. Si parla ancora troppo poco di spreco, di come fare la spesa, di come valutare il deterioramento dei cibi. La volontà è quella di porre sempre più attenzione su questo tema per garantire il massimo di recupero e cogliere così la doppia opportunità di dare un contributo sociale e dall'altra parte di ridurre lo spreco e quindi anche l'inquinamento. Dobbiamo incrementare il panorama delle aziende che collabora con le associazioni di recupero come RE.SO. perché la rete funziona se ha tante maglie che si intersecano fra loro per raggiungere obiettivi comuni”.

Dopo spazio agli interventi: Francesca Serena, medico veterinario della Asl Toscana Centro che si occupa di sicurezza alimentare, ha parlato di controllo degli alimenti, la loro conservazione, la data di scadenza e molto altro. Tutte pratiche e prassi igieniche utili nella vita di tutti i giorni per garantire ai consumatori un livello di sicurezza massima di ogni alimento che arriva sulle nostre tavole.

La biologa nutrizionista, Susanna Agnello - Sportello del nutrizionista servizio alla cittadinanza del Comune di Empoli, ha illustrato l’importanza del servizio dello sportello del nutrizionista per la comunità, le richieste che le famiglie fanno soprattutto sulla mensa scolastica, sul ruolo che essa ha nella vita delle bambine e dei bambini e quanto dovrebbe essere vista come un aiuto alla famiglia stessa nell’educazione alimentare del proprio figlio.

Un file rouge ha tenuto insieme ogni argomento e Marinella Catagni, presidente di Re.So. (Recupero Solidale) lo ha confermato raccontando la storia bellissima che lei insieme ad altre volontarie e volontari stanno portando avanti da tanti anni, anche con una certa fatica ma sempre con un unico obiettivo: recuperare per donare a chi ha più bisogno e continuare a essere presenti sul territorio con i tanti progetti di recupero. Il suo appello: ‘Aiutateci a trovare aziende donatrici, che entrino nella nostra rete perché la richiesta di aiuto è aumentata ma il recupero è diminuito’.

La serata si è conclusa con la presidente della Sezione Soci coop Empoli, Francesca Martini che, in un primo momento ha aperto i lavori della ‘Giornata’ facendo gli onori di casa e poi sul finale, ha lasciato la scena al gruppo dei dipendenti ‘volontari’ coop che si occupano del recupero di prodotti da forno e di pasticceria da colazione. Ogni giorno, dal lunedì alla domenica, viene fatta questa donazione che il personale della Misericordia di Empoli va a ritirare. Un tempo ‘extra lavoro’ speso per la comunità.

UN AUTUNNO PER L’AMBIENTE - È promosso da Comune di Empoli in collaborazione con Alia Servizi Ambientali Spa, associazione Legambiente Empolese Valdelsa, Istituti Comprensivo Empoli Est ed Empoli Ovest, associazione Aristogatti, Re.So - Recupero Solidale, Unicoop Firenze sezione Soci Empoli, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, Sto Italia, Carabinieri Forestali, Cetras, World Food Day.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

