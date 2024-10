Forza Italia a Santa Croce: visita a distretto conciario toscano

Una delegazione di Forza Italia rappresentata ai massimi livelli dai suoi dirigenti si è recata oggi in visita al distretto conciario toscano di Santa Croce sull'Arno (Pi), visitando diverse aziende e incontrando imprenditori del settore. Erano presenti il segretario regionale del partito, Marco Stella, il sindaco di Santa Croce, Roberto Giannoni, il segretario provinciale di Forza Italia Pisa, Lorenzo Paladini, il vicesegretario provinciale e consigliere comunale di FI a San Miniato, Michele Altini, il capogruppo di FI a San Miniato, Paolo Vallini e il sindaco di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande.

"Lo avevamo promesso in campagna elettorale, e le promesse noi le manteniamo sempre - ha sottolineato Stella -. Abbiamo incontrato alcuni imprenditori del conciario, ascoltando i loro problemi e le loro proposte, di cui il nostro partito si farà promotore nelle sedi competenti con le opportune iniziative. Forza Italia è a servizio del lavoro, delle aziende, di chi crea ricchezza e occupazione. E stiamo parlando del distretto conciario più importante d'Italia, che vale 4,5 miliardi di euro, con 1.600 addetti".

“È stato un incontro proficuo quello che abbiamo avuto con il consigliere regionale Marco Stella questa mattina a Santa Croce, noi sindaci ed esponenti di Forza Italia del territorio - ha detto Giannoni -. Il consigliere regionale e segretario toscano di Forza Italia si è dimostrato molto attento alle problematiche del territorio e del sistema economico e ha anche proposto subito delle soluzioni concrete. I temi di cui si è discusso sono stati quello ambientale, quello infrastrutturale e quello economico. Sul fronte ambientale Stella si è impegnato a fissare subito un incontro con il ministero dell'Ambiente per parlare dell'accordo di programma sul 'Tubone' che a causa dell'aumento dei prezzi negli ultimi anni ha un po' rallentato. Come ho sottolineato, per il territorio sarebbe importante accelerare la questione e velocizzare tutte le azioni politiche e tecniche per chiudere su questa importante infrastruttura. Stella si è subito impegnato a fissare un incontro al ministero dell'ambiente per capire come velocizzare l'attuazione dell'accordo di programma. Sempre sul fronte ambientale, "sempre grazie a Stella incontreremo la delegazione all'Europarlamento di Forza Italia per chiedere di riaprire la discussione sulla legge sulla deforestazione in modo da andare a modificare quella norma che impone la tracciabilità della pelli, che non solo è inutile, ma anche dannosa per il distretto conciario".

"Altra questione affrontata questa mattina durante l'incontro – continua Giannoni - è stata quella dell'export per il nostro prodotto locale, ovvero la pelle. Per questo incontreremo, con Stella, alla Farnesina Maria Tripodi, sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, per capire quali contromisure si possono attuare per rilanciare l'export delle pelli, in un momento di difficoltà economica potenziare i rapporti con i mercati esteri è sicuramente una risorsa”.

"Stella - osserva il sindaco di Santa Croce - ha dimostrato di comprende anche le difficoltà infrastrutturali, un ritardo, che da decenni sconta il nostro territorio. Un passaggio cruciale è stato quello dello svincolo della Fi-Pi-Li tra Ponte a Egola e San Donato, che pur ricadendo nel comune di San Miniato, serve anche tutta Santa Croce sia per il traffico veicolare che per gli autotrasportatori. Il segretario regionale di Forza Italia si è messo a disposizione per aprire in tempi brevi un'interlocuzione tra noi sindaci e il ministero delle Infrastrutture. È fondamentale ridisegnare lo svincolo. Tutte azioni che avevamo promesso in campagna elettorale e a cui adesso cominciamo a dare corso: non sarà facile, ma intanto aprire un dialogo con i vari ministeri è già un passaggio fondamentale”.

Fonte: Ufficio Stampa

