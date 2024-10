Incidente mortale a Livorno, deceduta una donna di 80 anni

Questa mattina alle 9.30 agenti della Polizia Municipale in motocicletta, su chiamata della Sala Operativa, si sono recati in via Mameli all’altezza del civico 31 dove era avvenuto un investimento di pedone.

Giunti sul posto hanno trovato una persona a terra, priva di coscienza, soccorsa dal personale sanitario e un'autovettura Fiat 500 condotta da un uomo.

Il conducente dell'auto, rimasto sul luogo dell'accaduto, aveva investito il pedone. La persona investita è risultata essere una donna di anni 80. L'autovettura Fiat 500, in posizione post-urto, si trovava a metri 11,50 dall'attraversamento pedonale posizionato all'altezza del civico 31/C di via Mameli.

Successivamente un Ispettore del Comando si è recato al Pronto Soccorso, dove ha appreso la notizia del decesso della signora investita. E’ stato avvisato magistrato di turno ed è stato sequestrato il mezzo investitore.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

