Maltempo Castelfiorentino, 'Nonnasilvi' contro il Comune: "Nessuna prevenzione. Perso due camion, fornaio a rischio"

Nell'Empolese Valdelsa l'ondata di maltempo ha preso di mira soprattutto i territori di Certaldo e Castelfiorentino con alcune aree allagate e la chiusura di un tratto della Sr429. A subire danni è stata anche 'Nonnasilvi', star mondiale della cucina toscana grazie anche ai social network, dove ha raggiunto milioni di follower.

Silvana Bini, questo il vero nome, ha infatti due store di prodotti artigianali di cui uno ha sede a Castelfiorentino. A causa degli allagamenti lo store avrebbe perso due camion, non ha potuto svolgere le consegne ed è stata messa a rischio l'incolumità di uno dei fornai.

Sul profilo social dello store si è lanciata una critica all'Amministrazione comunale: "Avevamo avvertito e segnalato ripetutamente: gli argini non vengono puliti e il risultato lo stiamo vedendo adesso! Il tubo della cassa d’espansione è troppo basso e, come previsto, quando l’acqua arriva a un certo livello non riesce a defluire e torna indietro! Lo avevamo anche detto in diretta nazionale su Rete 4. Ma ovviamente, come sempre, nessuno ci ha ascoltato".

"E ora? - continuaa il post - Ora ci troviamo con allagamenti dalle 5 di stamattina! E la comunicazione del Comune arriva solo alle 8:45, quando la maggior parte delle persone è già per strada, in viaggio per andare a lavoro o a scuola. Inoltre, noi abbiamo subito danni durante la notte e non siamo riusciti a consegnare la nostra merce. Quante altre volte dovremo aspettare che accada il disastro prima che qualcuno faccia il suo lavoro? È sempre la stessa storia: si interviene solo quando il caos è già iniziato! Nessuna prevenzione, nessuna cura".

Nel post si annuncia peraltro la partecipazione alla trasmissione Carta Bianca per "raccontare a tutti come viene gestita la situazione qui a Castelfiorentino"

