Strade, PD Empolese Valdelsa: "Dissequestro Sr429 e interventi in Fi-Pi-Li"

In questo momento le infrastrutture e il loro sviluppo stanno animando il dibattito politico e amministrativi regionale. Anche il Pd Empolese Valdelsa sottolinea l’importanza di affrontare il nodo dello sviluppo infrastrutturale del territorio, alla luce del sequestro della 429-bis, che sta aggravando la situazione del traffico in Val d’Elsa e della lettera che i sindaci di Empoli, Montelupo e Lastra a Signa hanno inviato al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per aprire una riflessione sull’allargamento della Firenze- Pisa -Livorno, anche alla luce del serio impegno del Presidente della Regione ad affrontare questo tema.

«Dallo sviluppo infrastrutturale del nostro territorio passa il futuro dell’Empolese Valdelsa. Di fronte a un contesto in cui i ‘no’ appaiono politicamente redditizi, crediamo invece che fare buona politica sia procedere con determinazione sulla strada degli investimenti in infrastrutture. Per questo sottolineiamo l’importanza strategica dell’allargamento della Fi-Pi-Li e sottoscriviamo la richiesta dei Comuni che hanno aperto un dibattito su questo. Non si possono però dimenticare i problemi contingenti, a cominciare dall’assurda situazione della Val d’Elsa, che si vede di fatto scollegata dal punto di vista della viabilità per il sequestro recente della 429-bis, che la Sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì sta giustamente denunciando con forza- commenta Marco Pierini, responsabile infrastrutture del Pd Empolese-Valdelsa-. La Fi-Pi-Li è uno snodo strategico che coinvolge non soltanto i comuni che sono attraversati dall’infrastruttura, ma tutto il territorio: su quest’asse si muovono migliaia di cittadini degli undici comuni dell’Empolese Valdelsa ogni giorno, ed è su quest’asse che si articola una enorme porzione dello sviluppo artigianale e industriale della nostra zona. Per questa ragione il Pd Empolese Valdelsa sostiene la posizione dei sindaci di Empoli, Montelupo e Lastra a Signa, che hanno evidenziato la necessità di concordare investimenti strutturali sui punti più delicati della strada anche nell’ottica di realizzare una terza corsia. Con lo stesso spirito, inoltre, ci impegniamo a sostenere gli sforzi dell’amministrazione comunale di Castelfiorentino che chiede il dissequestro della 429-bis e interventi di gestione della viabilità più incisivi, in attesa di un provvedimento di dissequestro che si fa sempre più urgente, per sanare una situazione che si protrae da troppo tempo e che sta penalizzando un intero territorio».

«L’investimento sulla Firenze Pisa Livorno è necessario per garantire competitività al nostro territorio- aggiunge Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa-. Impiegare le risorse sull’adeguamento infrastrutturale di un’area strategica della Toscana centrale non serve soltanto a risolvere problemi contingenti legati alla viabilità, che pure esistono e che ci spingono a esprimerci con ancora più forza su questo tema, ma anche a gettare le basi per uno sviluppo economico duraturo. Ma se è vero, come è vero, che il tessuto produttivo risente delle connessioni infrastrutturali presenti, non si può non evidenziare quello che sta avvenendo in Val d’Elsa, con un sequestro della 429-bis che sta pesando gravemente sui collegamenti della zona. Su questo c’è urgente bisogno che le autorità competenti completino prima possibile gli accertamenti in corso per poter riaprire la strada-conclude Mazzantini- rimarcando la posizione del Partito democratico Empolese Valdelsa a fianco delle amministrazioni comunali impegnate per chiedere risposte ai bisogni infrastrutturali del territorio».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

