Francesco Flachi ha avuto un infarto: l'ex calciatore anche di Fiorentina e Empoli comunica "sto benissimo"

L'ex calciatore Francesco Flachi è stato colto da un infarto ed è stato operato d'urgenza: paura per l'allenatore che oggi, dall'ospedale tramite social, comunica buone notizie. Ex giocatore della Sampdoria, per oltre 7 stagioni fino al 2007, l'attaccante ha giocato tante stagioni anche nella Fiorentina, fin dalle giovanili, ma è passato anche da Empoli, in squadra tra 2008 e 2009. Oggi è tecnico della PSM Rapallo. Proprio mentre si trovava in campo per un allenamento, avrebbe avuto l'infarto.

Ora, dopo l'operazione dei giorni scorsi, con un autoscatto durante il ricovero postato sui propri social, Flachi ha scritto dato rassicurazioni: "Grazie a tutti per i tanti messaggi" si legge nel post, "sto benissimo sono già in piedi".

