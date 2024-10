Montaionesi nel mondo: le loro storie raccontate in piazza

Domani un pezzo di storia della comunità montaionese si racconta sul palco in piazza della Repubblica: l'Amministrazione comunale ha invitato alcuni cittadini presenti e passati che si sono affermati da punto di vista personale e professionale, o che si sono trasferiti per motivi diversi, a raccontare la loro storia e il loro rapporto con il paese di origine, alcuni saranno anche collegati a distanza da località europee dove vivono da tempo, ma tutti testimonieranno il loro legame con Montaione.

L'evento, intitolato Montaionesi nel mondo, inizia con i saluti del Sindaco alle ore 16 e prosegue con la sfilata della locale Filarmonica G. Donizetti, poi alle 17 comincia il talk show condotto da Francesca Pinochi ed Enrico Geri con le interviste e i racconti dei personaggi che hanno dato la loro disponibilità.

Si parlerà di musica con Suor Elena Giusti che insegna la cetra e con Alberto Montagnani, Mons, musicista affermato, poi di artigianato con il maestro Tosco Ticciati, che ha esportato in tutto il mondo i suoi manufatti in pietre dure, poi ci sarà lo sport con il campione di boxe thailandese Lorenzo Senesi e la medicina con l'oncologo Massimo Bonucci. Sul palco anche Cecilia Zega che, pur vivendo all'estero da oltre trent'anni, considera Montaione come la sua “Casa”.

Una montaionese celebre come Patrizia Rossetti, non potendo essere presente, ha inviato un suo video-messaggio di saluto e altri ex cittadini saranno collegati a distanza: Vincenzo Nardi Dei Da Filicaja dal Belgio, Hildegard Viljoen dall'Olanda, Monica Luciani dal suo ristorante di Parigi e Adriano Macelloni da Torino. Un altro video-messaggio presentato sarà quello del manager Iacopo Barberini.

Il pomeriggio sarà allietato da brani musicali di Mons e dall'esibizione alla cetra di Suor Elena.

Le narrazioni dei partecipanti ci faranno vivere momenti del passato e aneddoti particolari su Montaione, simboli del forte legame che caratterizza la comunità di questo paese adagiato sulle colline della Valdelsa.

L'evento è inserito all'interno delle manifestazioni realizzate in quello che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha definito “2024-Anno delle Radici Italiane”, teso a valorizzare il turismo delle radici cioè di tutti coloro che tornano per viaggi di piacere nella patria di origine.

Il pomeriggio si chiude alle ore 19,30 con un Laboratorio delle radici del gusto, collegato allo stesso progetto ministeriale del Turismo delle Radici, in cui Anna Duchini, Project Manager di Tuscan Roots – Italea, parlerà di un piatto della tradizione culinaria toscana, in questo caso la ribollita, a cui seguirà una degustazione gratuita per tutti.

L'evento è gratuito, era già inserito nel programma dell'Estate Montaionese 2024 , ma è stato posticipato a causa del maltempo.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa

Notizie correlate