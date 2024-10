Municipale a Fucecchio, FI: "Soli 10 agenti, nessun incremento"

Nel documento delle linee programmatiche la sindaca ha scritto che Fucecchio ha recuperato il cento per cento dell'operatività del Comando che, tradotto in termini pratici vuol dire che gli agenti assegnati al nostri distretto sono sollevati dai compiti burocratici ed amministrativi e pertanto si possono dedicarsi sono al lavoro esterno. A fronte di tale affermazione constatiamo che attualmente l'organico dell'aliquota fucecchiese è composta da soli dieci agenti oltre un amministrativo rispetto ai diciassette e d un amministrativo del periodo antecedente alla costituzione del trasferimento della funzione della polizia municipale all'Unione dei Comuni.

Constatiamo inoltre che non vi è stato alcun incremento, semmai una diminuzione di sue agenti, rispetto alle dichiarazioni rese durante il confronto al parco Corsini con i competitor dall'allora candidata, Emma Donnini, pochi giorni prima della consultazione elettorale scorsa. In detta circostanza la candidata risultata poi vincitrice promise l'incremento del personale e maggiori controlli in strada che sono poi rimasti lettera morta. Constatiamo infatti che, come ormai avviene da diversi mesi nella nostra città, ed in particolare nel centro cittadino, la presenza della municipale continua ad essere un miraggio e la situazione di anarchia e degrado che si viene a creare quotidianamente è sotto gli occhi di tutti. Non vogliamo entrare in questioni amministrative e gestionali che non ci riguardano, ma riteniamo che anche con soli dieci agenti si dovrebbe trovare il modo per tenere una coppia di agenti per ogni turno in servizio nel centro cittadino, considerato che come dice la sindaca, quelli in forza al distretto hanno solo compiti operativi.

Forse le direttive politiche non consentono di organizzare in maniera adeguata e le risorse umane e strumentali, fatto sta, che a Fucecchio nonostante siano trascorsi oltre quattro mesi dall'insediamento della nuova giunta, i problemi del centro continuano ad essere gli stessi senza che siano state adottate verifiche, controlli e provvedimenti finalizzati a contrastare il degrado e dare più tranquillità ai cittadini. Riguardo a dette problematiche, é nostra intenzione chiedere a breve la convocazione della commissione sicurezza (ammesso che il sindaco si sia preoccupato di fare il bando per il membro esterno previsto dal regolamento) proprio per monitorare i passaggi relativi all'incremento del numero degli agenti nel distretto di Fucecchio in modo tale che le promesse del neo sindaco non continuino a restare, come avvenuto finora, lettera morta. Nelle nostre intenzioni la commissione avrà competenza anche sul decoro urbano e la viabilità, in particolare per quanto concerne eventuali modifiche alla circolazione stradale, e lo stato di avanzamento delle infrastrutture, prima su tette la rotatoria all'incrocio delle Vedute annunciata in pompa magna ad inizio anno ed ancora da iniziare

FI - Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testa

