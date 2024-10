Ponte a Elsa, tentato furto in tabaccheria sventato dai vigili giurati

Tentato furto in una tabaccheria di Ponte a Elsa, nella scorsa notte. Verso le 2 i vigili giurati sono intervenuti in via Valdelsa, avvertiti dalla titolare, e hanno sventato il colpo in un negozio della zona. Quando sono arrivati, i vigili giurati hanno trovato la serranda del locale alzata e hanno visto una macchina scappare. A un primo controllo, la titolare avrebbe confermato che i ladri non siano riusciti a portar via nulla.

Anche tra giovedì e venerdì notte un ladro aveva tentato di introdursi in un bar di Pontormo, ma la pattuglia del dei vigili giurati in perlustrazione aveva colto il malfattore che tagliava il lucchetto dell’ingresso.

