Cinque anni dalla morte di Erika Lucchesi, manifesti in ricordo apparsi sul muro dell'ex discoteca

A cinque anni dalla scomparsa di Erika Lucchesi, morta nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 in una discoteca di viale Togliatti a Sovigliana, Vinci, sono apparsi dei manifesti che ricordano la giovane nel tragico anniversario. A terra sono stati lasciati dei fiori mentre sui pannelli, che chiudono l'entrata del locale, è stata appesa una fotografia della ragazza e un messaggio scritto.

Nelle parole, che non riportano alcuna firma e fissate sul muro da ignoti, oltre a ricordare gli anni trascorsi dalla perdita della giovane di 19 anni di Livorno sono denunciate quelle che sarebbero ritenute dagli autori del messaggio altre responsabilità, nonostante le due sentenze di condanna e l'archiviazione per i gestori dell'ex discoteca. Quella notte, la 19enne morì dopo aver assunto ecstasy. Sul manifesto è riportato "perse la vita per mano di coloro che credeva amici".

Nell'inchiesta ci sono state due condanne: tre anni poi ridotti a due anni a un amico della ragazza per spaccio e morte in conseguenza di altro reato e 4 anni e 8 mesi al pusher per spaccio di ecstasy, in seguito assolto dalla morte in conseguenza di altro reato. Nel marzo 2021 poi l'archiviazione per i gestori del locale, ritenuti non responsabili della morte della giovane.

