Addio al sindacalista Oriano Cappelli, ex segretario Cgil Toscana

Ieri sera è morto a Poggibonsi all'età di 82 anni Oriano Cappelli. Originario di Buonconvento, in provincia di Siena, è stato Segretario Generale della Camera del Lavoro di Siena prima, dal 1979 al 1981, e della Cgil Toscana dopo dal 1981 al 1990, per poi essere eletto Consigliere regionale per il PCI, dal 1990 al 1995.

La Cgil Toscana "esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Se ne va un dirigente e un compagno che ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra organizzazione, il suo esempio e la sua eredità sindacale, umana e politica resteranno un patrimonio da custodire".

"Comunista e sincero riformista - ricorda Alessio Gramolati Segretario Generale dello SPI Toscana - ha guidato la Cgil con fermezza ed equilibrio, difendendone pluralismo e unità e ha saputo condurre il sindacato verso una proficua stagione di rinnovamento". Dallo SPI Toscana inoltre espressa vicinanza "con affetto al figlio Franco".

I funerali laici si terranno domani lunedì 21 alle ore 11.00 al Cimitero di Poggibonsi. "La Cgil di Siena perde un compagno che ha rappresentato un punto di riferimento per la storia della Camera del Lavoro senese" scrivono dalla Cgil senese. "Sempre domani Oriano Cappelli verrà ricordato durante i lavori dell’Assemblea Generale della Camera del Lavoro di Siena che si svolgeranno presso il Circolo ARCI di Sant’Andrea a Montecchio, con la massima assise provinciale del sindacato che effettuerà un minuto di silenzio stringendosi simbolicamente attorno al figlio Franco e a tutti i suoi familiari".

L'assessore della Regione Toscana al diritto alla salute Simone Bezzini ricorda lo storico sindacalista: "Oriano Cappelli era un uomo dall’intelligenza raffinata, capace di esprimere visioni lungimiranti. Una di quelle figure autorevoli in grado di tenere insieme rappresentanza del mondo del lavoro, valori progressisti e cultura di governo. Confrontarsi con lui – aggiunge Bezzini - significava arricchirsi ogni volta. Lascia una preziosa eredità umana, sociale e politica che continuerà ad essere d’ispirazione per il futuro e per l’impegno collettivo".

Il cordoglio di Poggibonsi: "Un uomo autorevole e stimato – lo ricorda la sindaca Susanna Cenni - Dirigente politico, consigliere regionale, sindacalista della CGIL fino ad esserne segretario regionale. Un uomo profondamente legato al nostro territorio, alla Toscana, un punto di riferimento per i lavoratori e le lavoratrici".

"Un lungo e intenso percorso che lo ha visto sempre prioritariamente attento al tema del lavoro, che ha portato in tutti gli incarichi che ha ricoperto – dice Cenni – Un'attenzione che gli ha consentito di diventare un riferimento per tutto il mondo del lavoro. Un uomo caro alla mia famiglia – ricorda la sindaca - Un uomo lucido e capace di leggere i processi sociali e politici in atto. Una persona perbene che ha sempre mantenuto un legame forte con la dimensione locale e che ha dato un contributo importante alla crescita politica della nostra comunità, per il suo impegno istituzionale e personale, per la sua disponibilità su cui è stato possibile contare sempre, finché ha potuto". "Al figlio Franco, alla sua famiglia a tutti i suoi affetti, le condoglianze della nostra comunità", chiude Cenni.

Fonte: Spi Cgil Toscana

