Ricerche nella notte per un anziano disperso a Massa e Cozzile: ritrovato in buone condizioni di salute

Ricerche nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, per un anziano disperso vicino alla località Macchino, nel comune di Massa e Cozzile. Sul posto dalle 20.45 del sabato sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Montecatini, con ausilio del personale Tas (Topografia applicata al soccorso), nuclei cinofili, droni e Dedalo. Sul posto anche il Sast (Soccorso alpino speleologico toscano) e il Soccorso Alpino della guardia di finanza. Dopo quasi cinque ore di ricerche la persona, un signore di 86 anni, è stata ritrovata in buone condizioni dal nucleo cinofili alle 1.30. L'86enne è stato infine affidato per precauzione al personale sanitario del 118 intervenuti.

