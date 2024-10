Auto con finestrino infranto a colpi di tombino alle Cascine

Sabato mattina, la polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 34 anni nei pressi del parco delle Cascine, a Firenze, accusato di tentato furto aggravato su un'auto. Gli agenti di una volante lo hanno sorpreso verso mezzogiorno in via del Fosso Macinante mentre, con un coltello in una mano e un bastone con attrezzi multiuso nell’altra, cercava di aprire la portiera di una vettura con un finestrino posteriore già infranto.

Alla vista della pattuglia, l'uomo ha abbandonato gli strumenti e si è dato alla fuga, ma è stato bloccato poco dopo dagli agenti. Sul luogo del reato, vicino all'auto, la polizia ha trovato diversi strumenti da scasso, come una torcia, cacciavite e guanti, insieme a un tombino di metallo, rimosso dalla sua sede stradale, che si sospetta sia stato utilizzato per rompere il finestrino dell’auto.

Inoltre, gli agenti hanno recuperato una busta contenente una racchetta da tennis, palline e un paio di occhiali da sole di marca, oggetti che potrebbero essere il provento di un altro furto. L'uomo, arrestato, è comparso davanti al giudice per la convalida dell'arresto. La polizia ha specificato che l’indagato è considerato innocente fino a prova contraria e la sua responsabilità sarà valutata nel successivo processo.

