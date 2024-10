Firenze, anziana rapinata in strada: rintracciati i rapinatori

Una donna di 78 anni è stata rapinata per strada a Firenze mentre rincasava il 15 ottobre. La notizia è emersa soltanto oggi. Due uomini, un 29enne e un 36enne georgiani, sono stati arrestati dopo essere stati rintracciati in un'abitazione, dove è stata trovata una collana rubata alla vittima. La rapina è avvenuta in via dello Statuto: uno degli aggressori ha immobilizzato la donna contro un muro, tappandole la bocca, mentre l'altro le ha strappato le collane e rubato il portafoglio.

I due sono fuggiti, e la donna ha dato l'allarme con l'aiuto del marito. La polizia ha identificato i sospetti grazie alle immagini delle telecamere e all'uso dei bancomat rubati in vari negozi di Firenze, rintracciandoli poi nella zona di Campo di Marte.

