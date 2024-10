L'Use Computer Gross vince, i giovani crescono e coach Valentino sorride

“In un campionato dove sta regnando un totale equilibrio – spiega coach Luca Valentino – e dove ogni partita è una battaglia stiamo per il momento facendo bene. Sapevamo di trovare una Cecina affamata di punti e abbiamo giocato una buona gara anche se, nel secondo tempino, siamo stati un po’ passivi. Dopo l’intervallo abbiamo aumentato l’intensità difensiva e si è visto e da lì abbiamo preso la spinta per combattere fino in fondo portando a casa due punti importanti. Nel finale siamo riusciti anche ad attaccare bene la zona ed abbiamo difeso forte su Saccaggi che è il loro terminale offensivo più pericoloso”.

“Per il momento – prosegue – direi che stiamo esprimendo tanto di buono come energia e stare insieme, ma per molti aspetti siamo inespressi e quindi lavoriamo per poter far sbocciare tutto il nostro potenziale. Abbiamo ancora tanti margini di miglioramento come squadra e con i nostri giovani che comunque stanno facendo bene dimostrando passi in avanti. Mi riferisco ai vari Mazzoni, Baccetti e Giannone, in attesa degli altri che dietro stanno lavorando per fare come loro in futuro. Questo è il nostro progetto ed in questo crediamo fermamente”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate