Si fingono corrieri e tentano colpo all'outlet, denunciati

Si sono spacciati per addetti di una società di spedizioni, sono entrati nell'area di carico-scarico dell'outlet e hanno detto di dover ritirare dei pacchi. Così è nata una truffa a Barberino di Mugello, sono intervenuti i carabinieri e e hanno denunciato due persone.

I due avevano contattato al telefono diversi negozi, dicendo che dovevano caricare la merce da spedire. Un negoziante di accessori moda li ha visti vestiti da corrieri e si è fidato: sono stati caricati alcuni colli che dovevano essere spediti in giornata, ma per fortuna del negozio una guardia giurata ha notato il mezzo non autorizzato e lo ha segnalato.

Sul posto i carabinieri hanno smascherato i finti corrieri. Nel furgone hanno trovato nove targhe false e diverse divise di famosi corrieri operanti in Italia. La merce, da ottomila euro, è stata restituita.

