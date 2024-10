Primo successo per l'under 16 Unionvolley vince 3-0 sul Certaldo

Prima vittoria dell'U16 Unionvolley che chiude in tre set la partita casalinga con Certaldo: Unionvolley - A.P Pallavolo Certaldo Rossa: 3 - 0 (25-10, 25-23, 25-19). Tre punti pieni che vanno ad aggiungersi a quello conquistato con il tie-break della prima giornata e portano la squadra al secondo posto della classifica.

La settimana di pausa ha giovato alle ragazze che si sono ripresentate sul campo più concentrate. Già dal primo set, molto combattuto, si è visto un miglioramento sia nello smistamento del gioco che nella variazione dei colpi; questo e la maggior attenzione in difesa hanno spesso dato vita a scambi lunghi in cui la tenacia portava a sbagliare le avversarie. Anche nel secondo parziale il distacco tra le due squadre è sempre stato minimo. A differenza del primo, però, sono stati molti gli errori al servizio da ambo i lati facendo abbassare il livello di gioco. Certaldo ha poi messo a segno due muri importanti che hanno destabilizzato la squadra, facendo raggiungere alle avversarie quota 20 con tre lunghezze di vantaggio. Tempestivo il time out dell'allenatrice che ha rimesso in riga le ragazze, le quali hanno poi realizzato un bellissimo recupero che le ha portate a vincere il set. Sulla scia dell'entusiasmo, l'Unionvolley inizia a condurre con il proprio ritmo il terzo parziale fin da subito, complice anche una serie di ace che i time out e i cambi avversari non sono riusciti a bloccare. Il recupero avversario è iniziato solo sul 22-10 per le padrone di casa, ormai troppo tardi per poter ribaltare le sorti dell'incontro.

Il commento dell'allenatrice Francesca Peruzzi: "È stata una gara combattuta fin dai primi punti, forse anche a causa dell'emozione e della tensione che però stavolta hanno giocato a nostro favore. Una squadra avversaria che, per quanto vicini nel punteggio, non ci ha mai messo davvero in difficoltà ma che ci ha permesso di capire quanto 'guardare dall'altra parte' e giocare insieme per lo stesso obiettivo possano avere peso in una gara".

La prossima settimana l'U16 Unionvolley affronterà la sua prima trasferta andando a giocare mercoledì alle 19:00 a Montespertoli.

Fonte: Ufficio Stampa

