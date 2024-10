Sold out la cena a Fucecchio per l'associazione Astro

E’ sold out la cena promossa dal Comune di Fucecchio in occasione dell’Ottobre Rosa per raccogliere fondi in favore dell’associazione ASTRO Onlus, in programma mercoledì 23 ottobre al Ristoro del Leone in piazza Pertini. E’ invece ancora possibile sostenere la campagna attraverso una donazione con bonifico bancario intestato a Pro Loco Fucecchio su codice iban IT40H0842537870000030283113 (causale "Donazione ASTRO").

Dal 25 al 27 ottobre, a Galleno, sono inoltre in programma tre iniziative promosse dall'oratorio parrocchiale All'Ombra del Campanile in collaborazione con il Gruppo Fratres Galleno-Pinete. Si inizia venerdì 25, alle 21:15, con la tombola di beneficenza in programma presso la sala parrocchiale in via della Chiesa, per proseguire sabato 26, sempre alle 21:15, con la proiezione del film "Anna Parker", con ingresso ad offerta libera. Infine, domenica 27, in programma una passeggiata lungo l'anello di Querce accompagnata da guida naturalistica dell'Ecoistituto delle Cerbaie, con partenza alle ore 14 dal Santuario della Madonna della Querce. A seguire esibizione di chitarra classica di Carlotta Buti, allieva della European Institute of Music, e merenda ad offerta libera. Il ricavato di tutte le iniziative sarà devoluto all’associazione ASTRO Onlus.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

