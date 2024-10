Domenico Quirico ospite a Fucecchio alla chiusura della Scuola di Giornalismo

Sarà Domenico Quirico, reporter del quotidiano torinese La Stampa a concludere la III edizione della Winter School in Giornalismo Internazionale e nuovi media della Fondazione Montanelli Bassi ETS. L’iniziativa si terrà presso il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, in un incontro aperto alla cittadinanza così come avvenuto per la giornata inaugurale.

Corrispondente da Parigi e successivamente inviato di guerra in molte aree del mondo (Darfur, Sudan, Uganda,Tunisia, ed Egitto), Quirico ha seguito anche le Primavere arabe. Nel corso del 2013, mentre si trova in Siria come inviato di guerra, viene rapito e poi liberato l'8 settembre, dopo 5 mesi di sequestro, grazie ad un intervento dello Stato Italiano. Nello stesso anno si aggiudica il Premio Nazionale di Scrittura Indro Montanelli.

E’ autore di numerosi volumi legati alle sue esperienze, tra cui “Kalashnikov: Dal Vietnam a Gaza, in un'arma la storia del secolo” (Rizzoli, 2024)

L’incontro si terrà alle ore 16,30 presso il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio in Piazza Giuseppe Montanelli. L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione inviando una e-mail a info@fondazionemontanelli.it

La Scuola di Giornalismo è realizzata con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, della Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana, del Comune di Fucecchio e dell’associazione Fucecchio Turismo nonché con il prezioso supporto della Fondazione CR Firenze e del Rotary Club Fucecchio - Santa Croce sull'Arno.

Ricordiamo inoltre che è tuttora aperta al pubblico, presso la Fondazione Montanelli Bassi la mostra “Un’avventura di carta e inchiostro: Indro Montanelli tra giornali e riviste”, che tratta il percorso giornalistico di Montanelli, dall'esordio sul “Frontespizio” del 1930 all’ultimo intervento sul Corriere della sera con esemplari originali di quotidiani e riviste che hanno ospitato gli scritti montanelliani e molte curiosità sul suo percorso professionale.

La mostra resterà aperta, negli orari della Fondazione (martedì, giovedì sabato e domenica dalle 15 alle 19), fino al 31 dicembre 2024.

