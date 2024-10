Il sindaco Mantellassi nominato vice sindaco metropolitano

Mantellassi era risultato l'eletto più votato il 6 ottobre scorso con un totale ponderato di 7462. In rappresentanza dell'Empolese Valdelsa anche la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini (eletta con un totale ponderato di 4369). A lei sono state attribuite le deleghe concernenti la Polizia Provinciale, Fi-Pi-Li, Edilizia e Viabilità dell'Empolese Valdelsa.

Questo pomeriggio si è tenuta la seduta di insediamento del Consiglio Metropolitano di Firenze, composto da 18 consiglieri, eletti al loro interno dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della Città metropolitana. La sindaca metropolitana Sara Funaro ha nominato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi , come vice sindaco metropolitano, attribuendogli le seguenti deleghe: Bilancio, Personale e Digitalizzazione.

COS'È IL CONSIGLIO METROPOLITANO - Il consiglio metropolitano è composto a Firenze da 18 consiglieri, eletti al loro interno dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della Città metropolitana. Dura in carica cinque anni. E’ l’organo di indirizzo e controllo, propone alo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dalla sindaca della Città metropolitana; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta della sindaca metropolitana adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana approva in via definitiva i bilanci dell’ente (fonte https://www.cittametropolitana.fi.it/)