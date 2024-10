Manutenzioni, al via piano di asfaltature a Montelupo Fiorentino

L’amministrazione comunale investe 125.000 € per la riqualificazione di alcune strade del territorio. Gli interventi sono iniziati in questa settimana. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza stradale attraverso il ripristino della pavimentazione e il posizionamento di nuova segnaletica.

I lavori riguarderanno quindi la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza stradale al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica per la presenza di: buche, avvallamenti, radici di albero che possono pregiudicare la sicurezza dei veicoli; fondo sconnesso con presenza per più tratti o in maniera continuativa di rotture della pavimentazione, disgregamento, possibile formazione di buche nel breve termine e tracce di vecchie canalizzazioni.

Le strade interessate sono di Via Montale, Via Croci, Via della Pace e Via Gramsci a Samminiatello.

“L’attenzione al territorio passa anche attraverso la manutenzione stradale ordinaria e straordinaria. Questo intervento intende rispondere ad alcune criticità evidenziate nel tempo e si colloca nel solco di una programmazione di lungo periodo che vedrà anche l’interessamento di altre zone”, afferma Simone Peruzzi, assessore con delega a Patrimonio e manutenzione

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate