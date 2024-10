“100 Canti per San Miniato”: ecco la maratona dantesca

Conto alla rovescia per la maratona dantesca, la lettura ad alta voce dei versi dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso di scena a San Miniato domenica 10 novembre.

Il progetto “100 Canti”, ideato dall’associazione Culter con il contributo della Regione Toscana e della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, ha l’obiettivo non solo di rendere omaggio alla bellezza linguistica della Divina Commedia, fonte inesauribile di ispirazione, ma di riscoprire la profondità dei temi trattati, esaltando al tempo stesso la potenza espressiva delle cantiche.

Un’opera contemporanea con la capacità di parlare all’animo umano, di cui San Miniato diventa protagonista in una delle tappe fondamentali del viaggio dantesco: nel Canto XIII dell’Inferno il Poeta e Virgilio incontrano Pier delle Vigne, politico e letterato, imprigionato nella Torre di Federico II con l’accusa di tradimento. Viene descritto da Dante come un arbusto parlante e la sua tragica storia riflette la caduta in disgrazia e la disperazione.

“Sono estremamente lieto che la manifestazione “100 Canti” approdi finalmente anche a San Miniato, una città ricca di storia e cultura, che oggi diventa palcoscenico ideale per la diffusione della poesia dantesca. Questo evento straordinario è un’occasione preziosa per coinvolgere cittadine e cittadine, realtà presenti e operanti sul territorio e le scuole rendendo accessibile a tutti, in modo popolare e partecipato, l’opera immortale del Sommo Poeta”, cosi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Un percorso che coinvolgerà cittadini e cittadine, associazioni, enti e scuole, oltre 500 i partecipanti, con la possibilità di vivere intensamente le emozioni e le immagini evocate da Dante, rendendo, grazie al lavoro di questi mesi da parte dei registi e direttori artistici Franco Palmieri e Francesco Rainero, l’opera accessibile e i partecipanti protagonisti di un evento collettivo, in cui dare voce, insieme, a uno dei capolavori della letteratura universale.

Intensa a questo proposito l’attività di formazione e recitazione avviata con gli Istituti scolastici di San Miniato, la cooperativa sociale “La pietra d’angolo onlus” che saranno parte attiva del progetto insieme alla partecipazione della Show Band Angiolo Del Bravo che offrirà un prologo musicale, in una giornata ricca di interazioni che sorprenderanno piacevolmente il pubblico presente.

L’iniziativa propone infatti un approccio inclusivo e trasversale, in grado di unire entusiasmo, relazione e scoperta, come hanno voluto le fondatrici dell’associazione Culter e ideatrici di “100 Canti” Chiara Damiani e Enrica Maria Paoletti.

Un progetto di formazione alla lettura attraverso un’opera dalla grande potenza comunicativa che risuonerà in alcuni luoghi simbolo della città: i Loggiati di San Domenico, Palazzo comunale, nella Sala del Consiglio e nella Sala delle sette virtù, la scalinata e la Chiesa del Santissimo Crocifisso. La maratona dantesca inizierà a partire dalle ore 10 per concludersi alle ore 16.15 quando il finale sarà affidato alla lettura corale del XXXIII Canto del Paradiso.

A San Miniato l’evento è realizzato grazie alla fattiva collaborazione del Comune di San Miniato, della Diocesi di San Miniato, della Fondazione San Miniato Promozione, della Fondazione Conservatorio Santa Chiara, della Fondazione Istituto Dramma Popolare, Movimento Shalom onlus, Casa Culturale e Circo Arci San Miniato Basso.

