Maltempo Castelfiorentino, rimandata l'inaugurazione del progetto della Pubblica Assistenza

"A causa del maltempo che nei giorni scorsi ha provocato numerosi danni nel nostro territorio, l'inaugurazione del progetto SARA (Salute Affettivo Relazionale negli Adolescenti), prevista per oggi giovedì 24 ottobre, alle ore 17 a Castelfiorentino, è rimandata a data da destinarsi". Così le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino. "Sarà nostra premura comunicare al più presto la nuova data dell’evento. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti per la comprensione".

