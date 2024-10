Oltre 200 grammi di droga in casa: arrestato 25enne

I carabinieri di Colle di Val d'Elsa, con l'aiuto del Nucleo Cinofili di Firenze, hanno arrestato un cittadino di 25 anni per detenzione di droga a scopo di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, il cane antidroga "Tami" ha individuato 13 grammi di sostanza stupefacente nella camera da letto e altri 200 grammi di hashish nascosti in uno scooter nel garage. I militari hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento e 1.200 euro in contanti. L'arresto è stato convalidato, e l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

