Peculato, truffa e malversazione: sequestro da 237mila euro per un professionista

La Guardia di Finanza di Livorno ha eseguito un sequestro preventivo di 237.681 nei confronti di un noto professionista, ex presidente dell'Ordine degli Architetti di Livorno, accusato di truffa, peculato e malversazione. Dal 2014, l'indagato avrebbe usato indebitamente i fondi dell'Ordine per scopi personali, gestendo i conti correnti in modo fraudolento e causando un grave danno finanziario. Sono stati sequestrati circa 143.000 euro tra conti e beni immobili. L’indagato avrebbe falsificato estratti conto e attivato finanziamenti non autorizzati. Il caso è ancora in fase di indagini preliminari.

