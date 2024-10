Pianificare e programmare i prossimi mesi: Comune Montopoli incontra il mondo del commercio, del turismo e delle associazioni

Con la riunione dei commercianti che si è svolta ieri, mercoledì 23 ottobre, si è concluso il primo ciclo di assemblee che l'amministrazione comunale di Montopoli ha organizzato con cittadini e realtà locali per programmare e pianificare gli ultimi mesi del 2024 e i primi del 2025. Incontri cominciati la scorsa settimana, martedì 15 ottobre con le associazioni, lunedì 21 con gli operatori turistici, il giorno successivo con le persone interessate al comitato gemellaggio e ieri con i centri commerciali naturali e i commercianti.

"Crediamo che ascolto, dialogo e partecipazione debbano essere alla base delle scelte di pianificazione e programmazione – commenta la sindaca Linda Vanni – per questo motivo insieme agli assessori e alle assessore abbiamo voluto organizzare questo primo ciclo di incontri. Un modo per entrare nello specifico degli argomenti e iniziare a gettare insieme le basi per il percorso da fare".

In particolare agli operatori turistici è stato presentato in anteprima ciò che sarà il primo convegno sul turismo ad essere organizzato a Montopoli. Il 7 dicembre è infatti in programma una mattinata di approfondimento sul tema che permetterà ai partecipanti di avere un quadro attuale di ciò che è il turismo a Montopoli oggi e di ciò che l'amministrazione comunale ha intenzione di portare avanti. Con le associazioni si è parlato del nuovo regolamento, della necessità di creare un calendario condiviso di eventi e iniziative, del bisogno di costruire sempre più una rete di associazioni e dei prossimi impegni in vista del natale, comprese le illuminazioni natalizie.

"Una buona partecipazione – continua la sindaca – per dei momenti di ascolto e confronto molto utili. Gli incontri saranno periodici per diventare dei veri e propri tavoli permanenti dei vari settori. Una buona partenza per un lungo cammino da fare insieme. Invito chi non era presente a scrivere al numero whatsapp del Comune (335 8096619) per essere aggiunto alle community nate proprio a seguito degli incontri".

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Montopoli

