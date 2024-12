Montopoli e Capanne in festa, mercatini e casa di Babbo Natale: doppio appuntamento per domenica 15 dicembre

Doppia festa natalizia a Montopoli in programma per domenica 15 dicembre. La Pro Loco di Montopoli organizza, con il patrocinio del Comune, una giornata per celebrare l'attesa del Natale in piazza San Matteo. Ci sarà un mercatino con prodotti artigianali e idee regalo, la casetta di Babbo Natale, allestita dentro la torre, dove i più piccoli potranno incontrare gli elfi e consegnare le loro letterine, laboratori con lavoretti natalizi e la premiazione del concorso "Presepe a Scuola", una sfida che ha visto partecipare duecento bambini e bambine delle scuole primarie con i presepi realizzati da loro. E poi ancora specialità da gustare come bomboloni, cioccolata calda e vin brulè.

Festa anche a Capanne, dove via Fonda farà da scenario ai banchi del mercatino artigianale. Un'iniziativa che vede la collaborazione di molte realtà: la parrocchia di capanne, l'associazione Giubilate, i Barrocciai, Avis, Pubblica Assistenza, Asca, la podistica Il Girasole e Acli, con il patrocinio del Comune. Tante le attività per i più piccoli dalla casa di babbo Natale alle letture, e ancora animazione e laboratori di giocattoli in legno. Alle 13 si terrà il pranzo di solidarietà al cinema monsignor Terreni e a seguire la tombola. Nel pomeriggio musica in strada con Sax e Vocalist. Cioccolata calda e bomboloni a cura dell'associazione Barrocciai, mentre l'Avis preparerà frittelle di castagne e vin brulè. All'interno della festa di Capanne sarà organizzata la parte conclusiva dello swap party. Si tratta di uno scambio di vestiti che va nell'ottica di un'attenzione sostenibile e solidale della moda. In pratica da oggi, 11 dicembre fino a venerdì 13 dicembre chi vuole può portare (dalle 18.30 alle 20 nella sala parrocchiale) accessori e vestiti. Si ricevono in cambio dei voucher che possono essere spesi domenica 15 dicembre al teatro Terreni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le cose che non saranno barattate saranno consegnate, alla fine dell'iniziativa, alle organizzazioni del territorio che si occupano di aiutare le famiglie in difficoltà.

A fare da collegamento tra le due feste è il passaggio dei Babbo Natale in moto dell'associazione motociclistica di Marti Sportsteristi Toscani che passerà a salutare i bambini e le bambine la domenica mattina.

"Grazie alle tante persone che in queste settimane si stanno dando da fare per organizzare eventi e manifestazioni in vista del Natale – commentano la sindaca Linda Vanni e le assessore Irene Cavallini e Kendra Fiumanò – la collaborazione che c'è tra le diverse realtà del territorio è un ottimo esempio di quello che è lo spirito delle feste: unire le forze per una comunità viva e affiatata. Domenica si potranno vivere entrambe le feste caratterizzate ognuna da delle tipicità. Una doppia occasione per vivere le nostre piazze e le nostre strade".

Fonte: Comune di Montopoli

