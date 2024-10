Ubriaco tenta di corrompere i carabinieri, poi urina e danneggia veicolo di servizio

I carabinieri di Pisa hanno arrestato un 40enne per resistenza, oltraggio e tentata corruzione, denunciandolo anche per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, fermato ieri sera a Pisa intorno alle 19:30 in via San Martino mentre procedeva contromano su un motociclo, era visibilmente ubriaco. Dopo aver tentato invano di corrompere i militari offrendo denaro, ha reagito con insulti e minacce, arrivando a urinare sul veicolo di servizio e a danneggiarlo. L'alcoltest ha rilevato un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito. La patente gli è stata ritirata e il motociclo sequestrato. Dopo essere stato trattenuto dai Carabinieri, l'arresto è stato convalidato e gli è stato imposto l'obbligo di firma tre volte alla settimana.

