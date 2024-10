Fucecchio, si è conclusa la 3° stagione dei concerti d'organo

Si è conclusa Sabato 19 Ottobre la terza stagione dei concerti d’organo a Fucecchio promossa dal comitato “Fucecchio Città degli Organi” con uno splendido concerto tenuto nella Chiesa Collegiata, dalla giovanissima organista Cecilia Iannandrea.

È doveroso, dopo tre Stagioni, fare anche un resoconto artistico e culturale di questi nostri appuntamenti itineranti iniziati a Marzo 2022.

Intanto, ringraziare tutti i componenti del Comitato, don Andrea Cristiani, Alberto Cafaro (Assessore alla Cultura succeduto a Daniele Cei), Malvolti Alberto, Andrea Vanni Desideri, Barani Elisa, Fermalvento Carlo, Galanti Antonio, Vadi Gabriele e Bianchi Simona che, assieme a me Stefano Boddi, hanno contribuito alla riuscita dei concerti.

Ci sono poi gli Enti e le Associazioni che hanno creduto in questo Progetto e lo hanno sostenuto. In primis, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che è stata fondamentale per il contributo economico. Poi, il Comune di Fucecchio assieme alla Diocesi di San Miniato - Commissione di Musica Sacra, Fondazione Montanelli - Bassi, l’Associazione “Le stanze sul Padule” che lo hanno Patrocinato.

Un ringraziamento speciale va anche all’Arciprete di Fucecchio e ai Sacerdoti dell’Unità Pastorale e oltre che hanno accolto, con fraterna disponibilità, i concerti itineranti nelle loro Chiese parrocchiali, affinché potessimo gustare la bellezza degli organi che vi sono conservati e usati prevalentemente a scopo liturgico.

Vorremo portare all’attenzione di tutti anche un resoconto in numeri di questi tre anni: sono stati effettuati 14 concerti per un totale stimato in circa 700 minuti di musica. Gli organisti che si sono alternati alle consolle sono stati 19 (9 maschi e 10 femmine) abbracciando le seguenti nazioni: Italia, Giappone, Cina, Spagna, Equador, Sud Corea.

Le musiche ascoltate sono state di 64 compositori diversi. Il più remoto Andrea Antico nato nel 1470 e il più vicino Leisbert Moreno nato nel 1996 attraversando così 526 anni di storia musicale e organistica.

Possiamo dire che sono stati tre anni molto positivi grazie a tutti e, soprattutto, grazie a Dio.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate