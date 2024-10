La Lega raccoglie firme di solidarietà a Salvini per il processo Open Arms

Sabato 26 ottobre dalle ore 9 alle ore 13,30 anche a Fucecchio come a Empoli ed in altri Comuni, nel piazzale adibito a parcheggio di fronte al supermercato Coop di Via di Fucecchiello sarà ubicata una postazione dove i cittadini interessati, potranno firmare l'apposita petizione sulla difesa dei confini e di sostegno e di solidarietà a Matteo Salvini (Segretario Federale della Lega/Vicepresidente del Consiglio), a processo nuovamente il prossimo 20 dicembre per aver fermato gli sbarchi nel 2019 durante il suo mandato di Ministro dell'Interno come da programma politico della Lega e come voluto fortemente dal suo elettorato. Saranno presenti tra gli altri Marco Cordone (ViceSegretario Provinciale di Firenze e Segretario Comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier), Andrea Frino (Responsabile Sicurezza Lega per il Comune di Fucecchio), Elisa Gini ed Eduardo Lambiase (Responsabile per la Disabilità).

In merito il Segretario Marco Cordone ha dichiarato: "L'eventuale condanna del nostro Segretario Federale, Matteo Salvini, sarebbe un grave danno non solo per l'attuale Vicepresidente del Consiglio dei Ministri ma per tutti noi e per tutta la Democrazia Italiana. Auspichiamo che tanti cittadini si presentino ai nostri banchini a sottoscrivere la petizione".-

Fonte: Ufficio Stampa

