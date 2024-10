Il ricordo di Giacomo Matteotti, a Empoli presentazione del libro "Il nemico di Mussolini"

Il Comitato in Difesa della Costituzione dell'Empolese Valdelsa insieme all'Anpi di Empoli ed alla Fondazione di studi storici "Filippo Turati", con il patrocinio del Comune di Empoli, presenta il libro di Marzio Breda e Stefano Caretti "Il nemico di Mussolini".

La presentazione avverrà martedì 29 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Empoli alla presenza di un autore Stefano Caretti e del magistrato Luca Baiada.

L'importanza di commemorare l'assassinio di Giacomo Matteotti a cento anni dal 10 giugno 1924 risiede nella possibilità di parlare di un grande intellettuale e politico vissuto nel XX secolo ma il cui esempio ha un grande valore per la contemporaneità. Per primo si è reso conto della pericolosità del regime fascista, ne ha denunciato la violenza, le menzogne e le sopraffazioni e per questo è stato assassinato.

