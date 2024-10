Maltempo a Castelfiorentino, da Firenze arriva la Protezione civile

Protezione civile di Firenze in azione a Castelfiorentino per supportare il Comune colpito dall'ondata di maltempo.

I nostri tecnici rimarranno lì per almeno due settimane con l'obiettivo di supportare questo l'amministrazione e garantire la continuità amministrativa. Ci sono già stati contatti organizzativi fra il personale dei due comuni" ha dichiarato l’assessora del capoluogo toscano Laura Sparavigna, dopo l'approvazione della giunta fiorentina della delibera da lei stessa presentata.

"È proprio nei momenti di difficoltà che si vede la forza della città metropolitana - ha affermato la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì - e la forza della collaborazione tra il Comune di Firenze e le città della sua provincia. Lavoreremo insieme per stabilire una stima dei danni e quindi per mettere tutti i presupposti che ci consentano di far arrivare i risarcimenti alle famiglie".

