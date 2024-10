Sanremo Giovani, i Questo e Quello di Maledetta Records passano le selezioni

Ci saranno anche i Questo e Quello, il duo ligure sotto l’egida della casa discografica empolese Maledetta Records, tra i 24 solisti e gruppi musicali che si contenderanno un posto al Festival di Sanremo, nella categoria “Nuove Proposte”.

Per Stefano d’Angelo e Francesco Mannella ora il gioco si fa duro: da martedì 12 novembre cinque appuntamenti settimanali con Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay), per decretare i finalisti che il 18 dicembre su Rai 1 si contenderanno il pass per il Festival.

I giovani artisti, che mercoledì scorso hanno superato le selezioni che hanno visto sfidarsi 46 band e cantanti, saranno valutati dalla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda – per conquistare poi in 12 la “semifinale” del 10 dicembre, sempre condotta da Cattelan su Rai 2 (e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli).

Infine, i sei più votati e due artisti provenienti da “Area Sanremo” approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima del 18 dicembre.

Per i “best four” si apriranno le porte del Teatro Ariston e del Festival di Sanremo 2025.

