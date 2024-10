Dark Matter di Maurice Nio inaugurata nella sede Enegan

Enegan, l’energy partner per la fornitura di luce, gas, telecomunicazioni e servizi per l’efficientamento energetico, conferma la sua attenzione al mondo dell’arte aggiungendo nella propria collezione la scultura “Dark Matter” dell’architetto olandese Maurice Nio. L’opera, acquisita recentemente dalla proprietà di Enegan e sottoposta ad un’importante attività di restauro, è stata inaugurata e presentata oggi presso la sede di Vinci entrando così a far parte della collezione di EneganArt, il progetto nato nel 2015 che ha dato vita ad un Concorso Nazionale di Arte Attuale.

Enegan ha deciso di acquistare l’opera per l’alto valore che essa rappresenta a livello artistico ed iconico, alla luce anche della recente scomparsa del suo autore, Maurice Nio, conosciuto per la realizzazione, tra le altre cose, del Centro Pecci di Prato. “Dark Matter”, esposta negli anni in alcuni degli eventi e delle manifestazioni più importanti a livello mondiale, è un'opera innovativa che esplora il concetto di materia oscura, non solo in senso fisico ma anche metaforico. E’ caratterizzata da forme fluide e un uso audace di materiali, riflettendo il suo approccio unico all'architettura e al design. La grande opera, disegnata da NIO architecten, è una scultura in poliestere e vernice nera, lunga 17 metri, che rappresenta 8 animali intrecciati l’uno con l’altro. Nio ha utilizzato una combinazione di materiali moderni che creano un contrasto tra trasparenza e opacità. La scultura invita a riflettere sulla percezione dello spazio e sull'interazione tra l'oggetto e l'ambiente circostante. Rappresenta un'indagine sullo spazio invisibile e sulle forze che modellano il nostro mondo, metaforicamente richiamando la materia oscura che compone gran parte dell'universo.

Andrea Guarducci, presidente di Enegan, afferma: “E’ davvero un grande onore poter ospitare, nelle sale della nostra azienda, un’opera di così grande valore di uno dei più influenti artisti del nostro periodo. Con l’acquisto ed il restauro di Dark Matter, dimostriamo la nostra attenzione verso temi come la cultura e l’arte che ci accompagnano da sempre. Ne è la dimostrazione EneganArt, un progetto avviato nel 2015 e fortemente voluto per sostenere quegli artisti che, altrimenti, non avrebbero modo di emergere”.

Nel corso dell’evento, grazie all’organizzazione degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Firenze e di Pistoia e all’associazione 3gA - Tre Giornate di Architettura - è stato presentato l’ultimo libro di Maurice Nio dal titolo “The suspense of architecture. The necessity to shine”, un vero e proprio testamento dell’autore sulla sua vita, le sue opere e la sua visione.

Racconta Serena Zarrini, Presidente Ordine Architetti Pistoia: “Ho incontrato Maurice per la prima volta nel 2017 quando fu invitato quale relatore per un intervento sul rapporto tra architettura e cultura alla sesta edizione della 3gA - Tre giornate di architettura di Pistoia. Pochi mesi dopo Maurice esprime la sua passione per Pistoia e chiede al Presidente di allora di individuare alcune zone su cui realizzare dieci proposte per il futuro della città, che poi ha eseguito e donato. La sua notorietà in questo ambito è legata alla creazione del Centro per l'Arte Contemporanea di Prato “Luigi Pecci”, ma soprattutto al suo interesse nello stimolare le emozioni degli altri con i suoi progetti visionari, le sue installazioni artistiche e soprattutto con la sua spontaneità, generosità e onestà intellettuale che hanno fatto di lui un personaggio legato per sempre alla città di Pistoia che non lo dimenticherà mai”.

Sono intervenuti alla cerimonia di inaugurazione Giovanni Pucci Direttore Commerciale Enegan Spa, Walter Bucelli Direttore Generale Enegan Spa, Ileana Mayol Responsabile progetto e collezione Eneganart, Luca Scollo Presidente Ordine Architetti Firenze, Serena Zarrini Presidente Ordine Architetti Pistoia, Paolo Caggiano PC Studio Architettura, Gert-Jan van Dijk 1000&1 Publishers, Marco Brizzi The Architecture Curator.

