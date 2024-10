Maltempo a Cecina, strade e garage allagati

Situazione ancora difficile a Cecina, ella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre a causa delle piogge che hanno funestato il territorio comunale. Nel centro abitato e nelle frazioni si sono allagate strade e garage e fiumi esondati. La strada 68 da Palazzi a San Martino nella notte è stata chiusa per via di una frana. Intanti, il sottopasso di via Roma e Cassola sono stati riaperti mentre rimangono chiusi il sottopasso di Palazzi e via Boninsegna al Palazzaccio”.

Fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, il centro commerciale La Vallescaja, con tutte le attività commerciali di piccola e media distribuzione al suo interno, è chiuso. Restano aperti soltanto il Conad Superstore, Trony e il supermercato D+. Accesso consentito solo agli addetti ai lavori e alle maestranze per consentire gli interventi di ripristino e di pulizia.

Dopo la chiusura notturna riaperte tutte le strade provinciali in zona Cecina

Il maltempo ha provocato numerosi allagamenti e disagi anche sulle strade provinciali, molte delle quali sono state chiuse per diverse ore.

Il lavoro degli operai provinciali, in collaborazione con le ditte incaricate, ha consentito di liberare le carreggiate dai detriti e riaprire tutte le strade che erano state interessate da momentanea chiusura al transito: la Srt206, nei tratti alle Badie e in località Ovo; la Sp39 Vecchia Aurelia, tratto Vada-Cecina, riaperto dopo il deflusso delle acque del Fine; la sp11ter e la Sp13 via della Torre riaperta alla zona di via Belvedere.

Nonostante il lavoro di ripulitura, le fosse stradali sono piene di acqua e detriti, con possibili rischi di nuovi allagamenti in caso di pioggia.

Per tutta la notte sono stati presenti a presidiare le varie situazioni di criticità anche gli agenti della Polizia Provinciale e il personale della Protezione Civile.

