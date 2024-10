Tre denunce nella provincia di Pisa per movimento terreno senza autorizzazione

I carabinieri della forestale di Pisa, nell'ambito della tutela del territorio boschivo e delle risorse idriche, hanno denunciato tre persone che, in assenza di autorizzazioni, hanno effettuato un movimento di terreno superiore a 3 metri cubi, utilizzato dei digestati senza tempestiva lavorazione meccanica dei terreni ed effettuato tagli su terreno boschivo.

I fatti accertati sono rispettivamente in località Nocolino nel comune di Riparbella, in località Casa Carla Francesca nel comune di Santa Luce e in località Borgarina nel comune di Buti.

