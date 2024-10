Emma Villas Siena non ce la fa e si arrende a Brescia

La Emma Villas Siena cade al tiebreak in casa contro Brescia. I senesi iniziano molto bene la sfida, aggiudicandosi i primi due set. Poi cresce il livello di gioco dei lombardi, che vincono ai vantaggi il terzo set. Esce momentaneamente dalla gara Alan, che ricade male sul taraflex, per poi tornare in campo nel tiebreak. Alla fine fa festa Brescia.

Primo set La Emma Villas Siena inizia la sfida con Nevot al palleggio e Alan Patrick Araujo opposto, Cattaneo e Randazzo in banda, Trillini e Rossi al centro, Bonami libero.

Si comincia con un punto di Stefano Trillini e con una murata vincente di Andrea Rossi. Brescia risponde con due punti, tra cui un ace di Cavuto. Brescia mette la testa avanti con un altro servizio vincente, questa volta ad opera di Bisset (5-7). Bisset martella e con un muro di Erati i lombardi conquistano il +4: 9-13. C’è un ace per Siena, firmato da Alan Patrick Araujo. Randazzo a segno, e lo stesso vale di nuovo anche per il brasiliano della Emma Villas Siena. Il grande muro di Cattaneo su Bisset vale il -1 senese (14-15).

Anche Tondo è un fattore in questa sfida, Alan colpisce ancora ma Brescia rimane in vantaggio (16-18). Un buon servizio di Cattaneo porta a un punto break di Alan. Rimonta Siena, e un servizio vincente di Cattaneo consente ai senesi di passare in vantaggio (19-18). Poi va a segno Randazzo (20-18). Randazzo e Bisset guidano da un punto di vista offensivo le squadre in questo frangente. Cominetti ribalta tutto (22-23), ma viene fuori il carattere dei senesi che si aggiudicano il primo parziale 25-23.

Buon impatto per Alan, autore di 6 punti con il 71% in attacco. Nel primo parziale 5 punti per Randazzo e 4 per Cattaneo. I senesi si sono comportati bene anche al servizio: tre ace nel primo parziale.

Secondo set Siena inizia bene anche nel secondo set: 5-2, con Randazzo sugli scudi e Rossi autore di un’ottima murata vincente. Bene ancora Andrea Rossi, a segno con una bella veloce. Poi mette il suo zampino anche Claudio Cattaneo (7-3). Brescia recupera terreno, il servizio vincente di Tondo porta il punteggio sul 7-6. Andrea Rossi continua a essere protagonista, è anche autore di un ace: 9-6. Poi anche Alan (10-7) e c’è il muro di Claudio Cattaneo. Poco dopo muro anche di Stefano Trillini, Siena sul +5: 12-7.

Brescia piazza un break concluso con l’ace di Cavuto: 12-11. Si arriva sul 14-14 con il servizio vincente di Bisset. Un tocco intelligente di Luigi Randazzo vale il 15-14. Sono Randazzo e Alan a prendere per mano la squadra senese, che vola sul 18-14. Ancora Randazzo show, ace del 20-15. Trillini timbra il 25-20 con cui si chiude il secondo set.

L’attacco senese chiude con il 67% in questo parziale: 7 punti per Cattaneo e 6 per Randazzo.

Terzo set Break degli ospiti in avvio di terzo set: 1-7. I bresciani si portano prima sul 2-8 e poi sul 3-9. Siena pian piano si riprende, Alan rimette a contatto la Emma Villas, un errore in attacco dei bresciani porta il punteggio sull’11-14. Altro ace di Randazzo, protagonista anche in questo set: 15-16. Saranno 6 i suoi punti in questo set. Le due squadre rimangono a contatto e il set continua a essere in equilibrio. Si decide nel finale. Muro di Andrea Rossi per il 23-23. Bisset dà il set point alla sua squadra: 23-24. Bene Cattaneo, si va ai vantaggi (25-25). Il terzo set si chiude sul 25-27. Alan cade male sul taraflex ed esce dolorante dal campo.

Quarto set Entra in campo Alpini al posto di Alan. Punti senesi con Randazzo e Rossi, Brescia però mette la testa avanti con Cominetti e Bisset. Un ace di quest’ultimo vale l’11-15. Gli risponde Andrea Rossi con una veloce vincente (12-15). A segno Randazzo, ma Siena è indietro di quattro punti (14-18). Ace di Tiberti (14-20). Ace di Siena con Thomas Nevot (17-21). Punto break con Cattaneo (18-21). Il quarto set si chiude sul 20-25.

Quinto set Alan rientra in campo. Brescia inizia meglio (1-4). Randazzo colpisce da posto 4, Alan va a segno ma i lombardi vanno al cambio di campo sul 3-8. Ace di Tiberti per il 4-10. Siena si riavvicina (7-11), Trillini mette giù l’8-12. Siena sbaglia troppe battute. Bisset dà il match point ai suoi ed è ancora lui a dare la vittoria a Brescia.

Emma Villas Siena – Gruppo Consoli Sferc Brescia 2-3 (25-23, 25-20, 25-27, 20-25, 10-15)

EMMA VILLAS SIENA: Trillini 6, Nevot 4, Bonami (L), Melato, Coser (L), Alan Patrick Araujo 15, Alpini 2, Nelli, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 21, Ceban, Cattaneo 20. Coach: Graziosi. Assistente: Monaci.

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Erati 5, Hoffer (L), Cavuto 20, Bonomi, Tiberti 5, Tondo 10, Cominetti 10, Cargioli, Franzoni (L), Bisset 28, Manessi, Raffaelli 7. Coach: Zambonardi. Assistente: Iervolino.

Arbitri: Matteo Selmi, Andrea Clemente.

NOTE: Percentuale in attacco: Siena 47%, Brescia 47%. Muri punto: Siena 10, Brescia 10. Positività in ricezione: Siena 60% (48% perfette), Brescia 57% (47% perfette). Ace: Siena 8, Brescia 13. Errori in battuta: Siena 11, Brescia 17.

Durata del match. 2 ore e 29 minuti (33’, 30’, 36’, 29’, 21’).

Spettatori: 650.

Fonte: Uff Stampa Emma Villas Volley Siena

