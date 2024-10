Sostenibilità e del riciclo le basi della partnership tra Emma Villas Siena e Moaconcept

Moaconcept è un brand fiorentino di fashion sneakers che affonda le proprie radici nella cultura dell’inclusione e della responsabilità sociale, convinto che il vero potere del cambiamento risieda nella forza dei piccoli gesti quotidiani e nell’importanza del ruolo dei singoli individui nel cammino verso una società migliore.

Nel 2023 l’azienda è diventata benefit company, certificando un ulteriore avanzamento e impegno verso una forma di business più consona e responsabile. La trasformazione in questione, oltre ad essere la traduzione dei valori storici del brand, oggi rappresenta un percorso obbligato dai nuovi scenari socio-ambientali e dalle sempre maggiori richieste e aspettative dei consumatori.

“La partnership con Emma Villas rappresenta il naturale incontro tra due realtà che condividono gli stessi obiettivi e lo stesso percorso sostenibile e responsabile – dichiara il founder e ceo Matteo Tugliani – l’azienda negli ultimi due anni ha trasformato radicalmente la propria identità, grazie a un processo di rebranding, che ha interessato il posizionamento del prodotto, la direzione creativa e l’identità visiva con il logo della m rovesciata, simbolo di slancio verso il futuro. Moaconcept è diventata una benefit company, impegnandosi nella responsabilità ambientale e sociale, riportando circa il 70% della produzione in Italia, valorizzando le competenze artigianali e il made in italy e riducendo le emissioni di Co2 grazie all’uso di materiali eco-compatibili. Nel 2023 ha realizzato il progetto my own action, per la raccolta e il riutilizzo di sneaker usate, che ha dato l’opportunità ai clienti di fare la propria ‘piccola azione’ ponendosi inoltre l’obiettivo di sensibilizzare la propria community sui temi della sostenibilità”.

“Siamo estremamente orgogliosi del ritorno, sotto altre forme e contenuti, di Moaconcept in casa biancoblu – dichiara Vittorio Angelaccio, direttore commerciale e marketing di Emma Villas Volley Siena. – Una partnership partita da un’esigenza ma che poi si è trasformata in un importante progetto di marketing, facendo leva su obiettivi condivisi e attività di corporate social responsability. Da anni stiamo lavorando in questa direzione, consapevoli che lo sport rappresenta un driver molto importante per veicolare azioni positive su tanti aspetti sociali. Le sneakers Moaconcept saranno indossate da staff tecnico e dirigenti sotto l’abito di rappresentanza del club; oltre al prodotto saranno avviate tante attività all’interno del PalaEstra e sui social finalizzate proprio ad una maggiore consapevolezza di quanto ognuno di noi può contribuire al miglioramento della società con azioni semplici e concrete”.

Fonte: Comunicazione Emma Villas Volley Siena

