Timenet vince il derby contro Montelupo con un netto 3-0

È stata una partita a senso unico quella che ieri sera ha visto imporsi la Timenet Empoli Pallavolo 3-0 sulle avversarie del Montelupo Città della Ceramica tra le mura amiche del PalAramini di Empoli. In occasione della prima partita nel loro amato palazzetto, le giallonere hanno infatti conquistato il punteggio pieno in poco meno di un’ora di gioco con i parziali di 25-9;25-9;25-18 raggiungendo così il secondo posto in classifica.

“Era un incontro abbastanza semplice – ammette il Capitano della Timenet, Giorgia Buggiani – ma ci eravamo organizzate facendo forza sul nostro gioco, altrimenti il rischio era quello di subire il loro. Il derby è sempre una partita particolare in cui, a maggior ragione, non bisogna mai dare nulla per scontato. Per questo è importante imporre subito il nostro gioco e cercare di restare al comando del match. Nel terzo set abbiamo rallentato un po’ e loro ne hanno approfittato tentando il tutto per tutto dell’ultima chance, tuttavia siamo rimaste concentrate e abbiamo portato a casa il risultato che volevamo. Ho fiducia nella mia squadra, ero abbastanza certa

che il match sarebbe andato così perché siamo un gruppo molto determinato e con lo stesso atteggiamento affronteremo una partita dopo l’altra. L’inizio del Campionato non ci ha favorito, giocando il primo incontro in casa solo alla quarta giornata, ma abbiamo fatto quello che dovevamo. In ogni sfida dobbiamo dimostrare quanto valiamo. Contro Valdarninsieme giocheremo come sappiamo: lottando fino alla fine”.

Le padrone di casa partono subito con il piede giusto e in una manciata di minuti riescono a doppiare le rivali 10-5 costringendo, al raggiungimento della soglia 15-8, l’allenatore biancoblu Niccolò Bardazzi a chiedere il suo primo time out.

Le montelupine ci provano ma non riescono ad arrestare l’avanzata della Timenet che marca le distanze fino al 24-8 e poi, nonostante l’annullamento del set point, si aggiudica il primo scontro per 25-9.

Nel secondo set l’avvio è in equilibrio fino al 4 pari ma ben presto le giallonere cominciano a macinare un punto dopo l’altro portandosi in vantaggio fino al 10-4 su cui coach Bardazzi ferma il gioco. La situazione non si sblocca per le biancoblu che subiscono l’attacco delle empolesi, costellato da alcuni potenti ace, arrivando al 17-5 con il secondo break del loro coach. Da lì, nonostante qualche resistenza, il passo per la vittoria è breve e la Timenet bissa il successo 25-9.

Il match entra più nel vivo nel terzo set quando Montelupo Fiorentino tenta il tutto per tutto mostrando una maggiore reattività ma restando sempre qualche lunghezza indietro, dal 6-4 al 13-10. Le giallonere aumentano i giri e si portano sul 17-11 con conseguente break chiesto dall’avversario. Nel finale la durata degli scambi aumenta, il combattutissimo punto del 23-17 va a favore delle biancoblu ma niente può fermare la determinazione della Timenet che chiude in volata set e partita 25-18.

Con la schiacciante vittoria di ieri sera le empolesi guadagnano il secondo posto in classifica provvisoria con 9 punti, ad un solo punto di distanza da Pallavolo Fucecchio e avendo disputato una partita in meno per il turno di riposo. La prossima sfida, domenica 3 novembre alle ore 17.30, le vedrà giocare fuori casa a Figline Valdarno contro Valdarninsieme, attualmente penultimo in graduatoria.

TABELLINO

PARZIALI: 25-9;25-9;25-18.

I ARBITRO: Fabio Pranzini.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Buggiani (1), Mazzini (8), Fantino (9), Francini (11), Mancuso (10), Benvenuti (11), Caggiano (L1), Giraldi (2), Tagliavia (1), Salvestrini, Tellini (L2), Lucchesi (n.e.).

MONTELUPO CITTÀ DELLA CERAMICA: Ceriello (1), Zaraffi, Profeti (2), Tasselli (2), Boldrini, Paciscopi (7), Martini C. (L), Desideri (3), Luciano (1), Vettori, Consigli (n.e.), Rigatti (n.e).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Buggiani (Capitano), Mazzini, Fantino, Francine, Mancuso, Benvenuti, Caggiano (L1).

STARTING SIX MONTELUPO: Ceriello, Zaraffi (Capitano), Profeti, Tasselli, Boldrini, Paciscopi, Martini C. (L).

Fonte: Ufficio Stampa

